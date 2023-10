I Cesaroni in onda con una nuova stagione? La produttrice fa chiarezza

Per anni I Cesaroni hanno tenuto moltissimi telespettatori incollati al televisore, l’amatissima serie tv è andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014. Le ultime stagioni però non riscontrarono lo stesso successo delle precedenti in termini di ascolti ed è per questo motivo che fu annunciato lo stop. Da anni in moltissimi continuano a chiedere nuovi episodi, una possibilità che in futuro potrebbe davvero concretizzarsi.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Claudio Amendola ha lasciato intendere che la serie tv potrebbe davvero tornare in onda, lui è stato uno dei protagonisti indiscussi nei panni di Giulio Cesaroni. Dopo le sue parole i fan de I Cesaroni sono apparsi al settimo cielo, Davide Maggio ha quindi pensato di chiedere qualche informazione in più alla produttrice. Nel corso dell’intervista Verdiana Bixio sul possibile ritorno della serie tv ha fatto sapere che i fan da molti anni continuano a chiedere una nuova stagione e da parte loro ignorare una richiesta così forte non avrebbe senso.

La Bixio ha poi continuato dicendo che il loro obiettivo è quello di emozionare il pubblico con storie capaci di toccare il cuore di chi le guarda. Per questo motivo serve a detta sua un storia forte per un brand come I Cesaroni. Ha poi concluso dicendo: “Se ci sarà…si farà”.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker ritrova l’amore? Spunta l’indiscrezione