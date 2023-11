Belen pazza di Elio: sui social svela come si è innamorata di lui

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, i due si mostrano sempre più complici e innamorati. Dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino ha ritrovato il sorriso e la serenità grazie al nuovo compagno, in molti però si chiedono come faccia ad innamorarsi sempre così in fretta.

Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram ha postato uno scatto che la ritrae con Elio, nella didascalia ha scritto ‘Love U’. Un utente le ha chiesto come ci si innamora così velocemente di una persona, ha aggiunto che per lei la parole amore è davvero importante. La showgirl argentina ha risposto dicendo che conosce il compagno da dodici anni, tra loro non c’era mai stato nulla però gli voleva molto bene. Ha poi aggiunto: “Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi.”

Un altro utente le ha detto che vorrebbe avere la sua stessa forza, Belen Rodriguez ha risposto dicendo che ha passato dei momenti davvero complessi. Ha poi aggiunto che come sempre si rialza perché ama la vita, ama i suoi figli e la sua famiglia. A detta sua senza coraggio non si va da nessuna parte, cadere è parte del percorso e ci si rialza con una diversa consapevolezza.

