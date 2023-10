Belen in una clinica privata a Padova? La showgirl non sta bene

Non è un periodo affatto sereno per Belen Rodriguez, da settimane non si fa che parlare di lei e della sua assenza. Sui social ultimamente non si è più mostrata e le ultime foto la ritraggono piuttosto dimagrita, in moltissimi si sono preoccupati per lei. Nei mesi scorsi la showgirl ha dovuto affrontare importanti cambiamenti, sia dal punto di vista professionale che da quello privato.

Al momento la conduttrice non tornerà in televisione dopo l’addio a Mediaset, dove non è più al timone né de Le Iene né di Tu Si Que Vales. Ha dovuto poi affrontare l’ennesima rottura con Stefano De Martino, i due più volte hanno provato a riconciliarsi ma nemmeno questa volta sono riusciti a restare insieme. Da settimane la Rodriguez ha ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni, sembra però che nonostante il nuovo amore non sia del tutto serena.

Stando ai rumors da circa un mese Belen Rodriguez non vive più a Milano. Si sarebbe trasferita a Brescia dal nuovo fidanzato, i figli invece sono rimasti con i rispettivi padri. Nelle scorse ore però è spuntata un’altra indiscrezione, è stata avvistata in una clinica privata a Padova. La struttura è stata contattata ma non ha voluto né confermare né smentire la presenza della showgirl dicendo che non danno informazioni sui pazienti.

