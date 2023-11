Clizia Incorvaia e Ciavarro si sposano: lei svela come sarà il suo abito

Procede a gonfie vele la storia d’amore nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in una delle passate edizioni del Grande Fratello Vip. Dopo anni d’amore e un figlio insieme hanno deciso di diventare marito e moglie, lei stessa di recente ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan di aver ricevuto la tanto attesa proposta di nozze.

Il matrimonio è previsto per ottobre 2024, la nota influencer ha spiegato ai suoi seguaci che ottobre è il loro mese ed è per questo che hanno l’hanno scelto per convolare a nozze. I due hanno già scelto anche i loro testimoni, ma al momento i loro nomi non sono stati ancora resi noti. Clizia Incorvaia però si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni in merito all’abito da sposa, sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di avere le idee abbastanza chiare.

Come sarà il suo vestito? A quanto pare non il classico abito da sposa bianco, ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere che si sposerà in nero, una scelta piuttosto particolare che in molti hanno giudicato ‘folle’. L’influencer tramite le sue Instagram stories ha detto: “Semplice ed elegante, l’abito da sposa nero è l’ultima tendenza.” Ha poi svelato che si tratta di un’antica tradizione piemontese quella di indossa l’abito nero per le nozze. A detta sua questo tipo di moda non è per tutte, ma non è nemmeno una tendenza così bislacca e singolare.

