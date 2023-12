Letizia Petris, l’ex sulla rottura: “Nessun rancore, ma delusione e rabbia”

Letizia Petris sta partecipando al Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle ultime settimane si è parlato molto della sua sfera personale. Per circa tre anni è stata legata sentimentalmente ad Andrea Contadini, nella casa più spiata d’Italia però ha vissuto un momento di crisi e ha messo fine alla loro relazione dopo aver ricevuto una sua lettera.

Fino ad ora l’ex fidanzato della gieffina era rimasto in silenzio, intervistato da Fanpage però ha svelato cosa pensa in merito alla fine della loro storia d’amore. Il ragazzo ha spiegato che la sua lettera era ‘neutra’, voleva capire quale sarebbe stata la reazione dell’ex fidanzata e rispetta la decisione che ha preso. A detta sua non avevano problemi prima della sua partecipazione al reality e non si aspettava che lo avrebbe lasciato e che avrebbe iniziato a frequentare Paolo Masella.

Andrea Contadini non considera il bacio tra Letizia e Paolo un tradimento perché quando ha visto come ha reagito alla sua lettera aveva già capito che cercava qualcosa che non poteva dargli e che ha trovato nel gieffino. Vedere che baciava un altro ragazzo lo ha fatto stare male, però è successo in modo naturale e lui le augura il meglio. Ha poi svelato: “Ad oggi non porto rancore, ma delusione e rabbia.”

