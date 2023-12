Elga Enardu e Diego, i motivi della rottura: lui aveva una malattia

Nei mesi scorsi Elga Enardu e Diego Daddi hanno vissuto un momento di crisi che li aveva spinti a mettere fine al loro matrimonio. Entrambi in passato sono diventati noti per aver partecipato a Uomini e Donne, dopo la rottura lei era andata via di casa ma da qualche settimana si sono riconciliati.

Ospiti ieri a Casa SDL i due hanno spiegato i motivi che hanno causato la rottura, senza giri di parole hanno rivelato che l’ex corteggiatore ha affrontato un periodo davvero delicato, all’inizio però nessuno dei due avevano capito che stesse male. Diego Daddi ha dovuto fare i conti con problemi di salute mentale, lei oggi si sente in colpa per non averlo capito prima. Elga Enardu aveva scambiato la malattia per pigrizia, voglia di non crescere, noia, voglia di non fare nulla nella vita e altro ancora. Nemmeno lui si rendeva conto del problema che aveva.

Quando lei ha capito di cosa si trattava ha provato ad aiutare il marito, lui però non voleva ammettere di avere un problema ed è per questo che lei è andata via, aveva paura di peggiorare la situazione. Il distacco ha fatto sprofondare l’ex corteggiatore, a quel punto ha quindi trovato la forza di reagire e di chiedere aiuto. Il marito di Elga Enardu si è rivolto ad uno psicoterapeuta, oltre alla terapia ha iniziato anche a prendere dei farmaci che lo aiutato a stare meglio. Diego Daddi ha definito la moglie il suo pilastro, a detta sua è grazie a lei se è riuscito a reagire.

