Elodie, dura replica a Gino Paoli: “Preferisco essere una bella persona”

Gino Paoli ha scritto un libro intitolato Cosa Farò Da Grande, tra le varie cose ha fatto anche un riferimento ai suoi colleghi del mondo della musica, ma il suo pensiero non è positivo. Perché a parer suo non si salva nessuno? In un’intervista concessa a Il Corriere della Sera ha detto che è tutta apparenza, oggi più di ieri.

Il noto cantante ha lanciato una frecciatina a molti artisti dicendo: “Oggi emergono le cantanti che mostrano il cu*o“, parole che lo hanno fatto finire al centro di molte critiche e polemiche. Tra tutti coloro che hanno commentato anche Elodie ha replicato duramente sui social. La cantante tramite un tweet postato su Twitter ha scritto che ci sono artisti che hanno scritto capolavori ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer*e. Ha poi aggiunto: “Io preferisco essere una bella persona”.

La nota cantante non ha fatto il nome di Gino Paoli, ma è palese che la sua frecciatina fosse riferita al cantante e alle dichiarazioni che ha rilasciato. Anche Emma Marrone ieri su Grazia ha detto la sua in merito alle differenze che si fanno tra uomo e donne. Lei pensa che ad oggi stiamo regredendo e molti criminalizzano lei, Elodie e ogni altra cantante che sul palco si presenta con culotte o cerotti sul seno.

