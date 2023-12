Elisabetta Canalis sulla fine del suo matrimonio: “Non me l’aspettavo”

Per la prima volta Elisabetta Canalis si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con Brian Perri. La loro storia d’amore è durata circa dieci anni, quando però hanno capito che le cose non andavano più hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Per parlarne ha preferito aspettare per rispettare la sensibilità di tutti.

La nota showgirl ha fatto sapere che lei e l’ex marito hanno uno splendido rapporto e per loro conta innanzitutto il benessere della figlia Skyler Eva. I due sono separati ma legalmente non sono ancora divorziati. Lei non si aspettava che le cose tra loro sarebbero andate in questo modo ma col tempo ha capito che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. A detta sua la separazione può essere affrontata in modo traumatico oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi, lei e Brian Perri appartengono al secondo gruppo.

Elisabetta Canalis non vuole in alcun modo stravolgere la vita e le abitudini della figlia, infatti non tornerà in Italia. Ci ha tenuto poi a precisare che non toglierebbe mai un padre come Brian a sua figlia e ha messo in conto che si deve sacrificare per far andare bene le cose. Le due resteranno quindi a vivere a Los Angeles dove Skyler Eva ha la sua vita e può stare vicina ad entrambi i genitori.

