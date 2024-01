Aria di crisi tra Micol Incorvaia e Tavassi? Lei fa chiarezza

La storia d’amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi è nata durante la loro partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il reality i due si sono sempre mostrati complici e innamorati sui social, nell’ultimo periodo però i fan hanno notato un’assenza sospettosa che ha lasciato pensare ad un momento di crisi.

L’ex gieffino ha festeggiato l’inizio del nuovo anno con l’ex fidanzata Lucia, con la quale è rimasto in ottimi rapporti dopo la fine della loro relazione. Sui social ha poi rivelato ai suoi seguaci che la sorella di Clizia Incorvaia non lo avrebbe raggiunto dopo Capodanno come avevano programmato. Il fatto di aver ritardato la partenza ha fatto pensare ai fan della coppia che forse il loro rapporto sta facendo i conti con qualche turbolenza.

Ieri tramite alcune storie postate su Instagram Deianira Marzano ha fatto sapere che i due sarebbero in crisi perché Micol Incorvaia si aspettava un regalo più importante per Natale per sugellare il loro amore. L’esperta di gossip ha poi rivelato che l’ex gieffina lamenti il fatto che il fidanzato sia un eterno bambinone e non pensi al futuro. A fare chiarezza nelle scorse ore ci ha pensato proprio la sorella di Clizia sul suo profilo Instagram, con una serie di storie che hanno smentito le voci sulla sua presunta crisi con Edoardo Tavassi. L’influencer ci ha tenuto a rassicurare tutti dicendo che le cose tra loro procedono a gonfie vele, ha poi concluso dicendo: “Non vi preoccupate che presto saremo insieme.”

