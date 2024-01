Costantino Vitagliano parla della malattia: “Ho pensato di morire”

Costantino Vitagliano sta affrontando un periodo della sua vita molto delicato, ne ha parlato lui stesso a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata andata in onda domenica 21 gennaio su Canale 5. Senza giri di parole ha rivelato che non è stato affatto bene e da quel momento la sua vita è cambiata.

Dopo alcuni accertamenti i medici hanno riscontrato uno macchia sull’aorta e gli hanno fatto capire che la situazione era abbastanza pericolosa. Lui si è fatto travolgere subito dal panico e dall’ansia, dai medici cercava delle risposte che però non gli davano. Alla conduttrice ha raccontato di aver fatto 29 giorni di esami senza però avere una risposta, alla fine si è ritrovato con uno stand. A Verissimo Costantino Vitagliano ha raccontato di aver perso dodici chili in dieci giorni, lui ha pensato di morire. L’unica cosa positiva è il fatto che non sia un tumore, però deve stare a riposo perché la sua aorta è costantemente in pericolo.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Ho una malattia talmente rara che non esistono medicinali, quindi assumo cortisone.” Ha ribadito che la sua vita è cambiata, adesso vive con l’ansia e l’agitazione. Oggi non riesce ad avere la sicurezza che aveva prima, si sente diverso, ha anche detto che non avrebbe mai pensato di spegnersi a 49 anni. Al momento i medici stanno facendo dei tentativi per capire quale farmaco sia più adatto al suo corpo, lui cerca di essere positivo ma non è semplice.

LEGGI ANCHE -> Costantino Vitagliano torna in tv: “Ormai pagano poco”