Guenda Goria e Mirko presto genitori: lei non trattiene le lacrime in diretta

Da anni Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano sognano di avere un figlio, lei però nel 2022 a causa di una gravidanza extrauterina aveva rischiato di morire. I due stavano provando a metter su famiglia ma non sapevano ancora che era rimasta incinta, in seguito all’emorragia è stata operata e ha perso una tuba.

I medici le avevano detto che ‘naturalmente’ non sarebbe potuta rimanere incinta, a distanza di anni però il suo sogno si è avverato. Ospiti ieri di Caterina Balivo a La Volta Buona la coppia ha infatti annunciato di essere finalmente in attesa del loro primo figlio. Mentre rivelava in diretta di essere incinta la figlia di Maria Teresa Ruta faceva fatica a parlare per l’enorme emozione. Alla conduttrice ha detto che questo per lei e il compagno è un traguardo, ha definito la gravidanza un miracolo. In lacrime ha poi rivelato: “Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre.”

Guenda Goria ha ribadito che i medici le avevano detto che naturalmente non avrebbe potuto avere figli, loro ci hanno provato per ben tre anni e finalmente è arrivato, per questo lo considera un miracolo. Entrambi sono apparsi davvero emozionati e felici e non vedono l’ora di diventare genitori per la prima volta.

