Elettra Lamborghini è incinta? Lei sbotta: “Basta, che ossessione”

Elettra Lamborghini si ritrova spesso a dover rispondere alle indiscrete domande dei fan che in più occasioni le hanno affibbiato presunte gravidanze. Nelle scorse ore un follower per l’ennesima volta le ha chiesto se fosse in dolce attesa, lei non solo ha replicato ma è proprio sbottata sul suo profilo Instagram.

La nota cantante ha iniziato il suo sfogo social dicendo: “Oh mio Dio ragazzi, vi prego basta! Che ossessione.” Ci ha tenuto a precisare che lei i bambini li ama alla follia e pensa che sarebbe una mamma meravigliosa ed è per questo motivo che ancora non ha un figlio. Si tratta a parer suo di responsabilità e buon senso perché i bambini non siano giocattoli e non approva chi senza pensarci li mette al mondo. Ai suoi fan ha poi fatto sapere che quando diventerà mamma vuole poter avere tutto il tempo del mondo da dedicare a suo figlio e in questo momento è troppo occupata con il suo lavoro che ama alla follia.

Elettra Lamborghini ci ha tenuto anche a ricordare che ci sono persone che non possono avere figli e altri che provano da anni ad averli e questa domanda potrebbe essere dolorosa. Anche per lei ogni volta lo è. In futuro lei vorrà avere tutto il tempo necessario per educare suo figlio, ha poi concluso dicendo: “Ve lo farò sapere quando verrà il momento.”