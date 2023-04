Elettra Lamborghini e Afrojack, lei svela: “Ci siamo dati una regola”

Elettra Lamborghini e Afrojack sono più innamorati e felici che mai, insieme da anni si sono sposati nel 2020 e le cose tra loro vanno alla grande. Entrambi però sono molto impegnati dal punto di vista professionale, questo li costringe spesso a stare lontani. Intervistata dal settimanale Di Più Tv la famosa e amatissima ereditiera ha rivelato che lei e il marito si divertono moltissimi insieme, però non riescono quasi mai a stare insieme quanto vorrebbero.

La cantante e conduttrice ha fatto sapere che hanno tre case, a Milano, a Bruxelles e a Miami e stanno un po’ ovunque. Ha poi ribadito che però sono entrambi troppo impegnati e a volte vedersi diventa complicato, proprio per questo si sono dati una regola. Quale? Quella di non stare separati per più di 7 giorni perché è il tempo massimo che riescono a sopportare ed è già molto difficile. Ha poi aggiunto: “Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”.

In merito invece alla possibilità di avere un figlio Elettra Lamborghini ha svelato che sia lei che il marito lo desiderano, ma non è il momento giusto. Ha continuato dicendo che quando diventerà mamma vuole dare al figlio tutte le attenzioni e il tempo di cui necessita, ad oggi farlo sarebbe impossibile perché è troppo concentrata sulla sua vita professionale.

