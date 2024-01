Cecilia Rodriguez, che fine ha fatto l’anello? L’ex gieffina fa chiarezza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti poco più di sei anni fa nella casa del Grande Fratello Vip, entrambi hanno partecipato alla seconda edizione del reality. Lei all’epoca era già fidanzata ma la complicità con l’ex ciclista era chiara a tutti. In diretta lasciò l’ex fidanzato e iniziò una relazione con il suo compagno di avventura, da quel momento sono inseparabili.

Ci sono state alcune turbolenze nella loro storia d’amore ma sono riusciti a superarle, oggi si mostrano più innamorati che mai. A novembre del 2022 Ignazio Moser ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie, una proposta davvero romantica che l’ha non poco emozionata. Dopo aver già rimandato le nozze sembra che all’evento non manchi molto stavolta, ai fan lei ha rivelato che stanno pensando di pronunciare il fatidico ‘si’ a giungo.

Lei nei giorni scorsi si è recata nell’Atelier Emé per la prova dell’abito e si è molto emozionata. Cecilia Rodriguez non vede l’ora di convolare a nozze con il compagno, ha anche ammesso che dopo il matrimonio spera di diventare mamma perché è pronta. Un dettaglio però nell’ultimo periodo non è passato inosservato ai suoi seguaci, questo riguarda il suo prezioso e bellissimo anello di fidanzamento. In molti hanno infatti notato che da un po’ non lo indossa più.

Cecilia Rodriguez ci ha tenuto a fare chiarezza dicendo che non c’è nessuna crisi in corso con Ignazio Moser, non indossa l’anello perché lo ha dimenticato in Argentina. La madre è rientrata in Italia dopo di loro dunque ha potuto recuperarlo lei prima della sua partenza e presto Chechu potrà di nuovo indossarlo.

LEGGI ANCHE -> Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, nozze rinviate: il motivo