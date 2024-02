Arianna Cirrincione e Cerioli genitori: lei svela come è andato il parto

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, i due si sono conosciuti e innamorati cinque anni fa a Uomini e Donne e da quel momento non si sono mai separati. Lo scorso 6 febbraio sono diventati genitori per la prima volta e sono al settimo cielo.

Tantissime sono le emozioni che stanno provando da quando è nata la piccola Allegra, in questi giorni stanno condividendo con i loro fan tantissimi momenti della loro nuova vita da genitori. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha raccontato come è andato il parto. Ai suoi seguaci ha fatto sapere che è stato abbastanza veloce e bellissimo, le acque si sono rotte intorno alle sette del mattino e la figlia è nata alle 20.20 circa. Lei voleva l’epidurale perché nei giorni precedenti aveva avuto una pesante gastroenterite e temeva di non avere la forza di spingere dal momento che si era molto debilitata. Da una dilatazione di due centimetri però è passata a sette centimetri in pochissimo tempo quindi non c’è stato il tempo di fare l’epidurale, però è felice perché tutto è andato benissimo.

Arianna Cirrincione ha fatto poi sapere che Andrea Cerioli ha visto tutto durante il parto. Ha anche raccontato che ad un certo punto il compagno era un po’ incriccato perché le ha detto che l’ha preso per i capelli, lei però non ricorda nulla perché non era molto lucida in quel momento. Per quanto riguarda invece i primi giorni da mamma ha rivelato che sono state giornate particolari ma sono andate benissimo. Ha poi concluso dicendo: “Lei è stata buonissima e ha sempre dormito fino a ieri, che è stata invece una giornata intensa”.

