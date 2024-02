Sangiovanni, tour e album rimandati: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene”

Sangiovanni ha deciso di prendersi una pausa dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il motivo? Perché ha bisogno di prendersi cura di sé e della sua salute mentale perché si è reso conto che in questo momento non sta bene. Lo ha annunciato lui stesso tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si mostra insieme al suo cane.

Nella didascalia il cantante di ‘Finiscimi’ ci ha tenuto a precisare non fa questo discorso per via di un posto in classifica, anche lo scorso Sanremo lo ha vissuto con lo stesso disagio e ha aggiunto: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo.” A detta sua a volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e lui ha deciso di farlo. Per questo motivo sia il nuovo album che il tour sono stati rimandati.

Sangiovanni ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere che non sta mollando, crede molto nella sua musica ma al momento non ha le energie mentali e fisiche per portare avanti il suo progetto. Lui vuole stare bene per condurre al meglio la musica come ‘lavoro’. Mentre continuerà a dedicarsi alla musica dedicherà anche più tempo a se stesso per migliorare la sua condizione ed è sicuro che tornerà presto e più forte di prima.

