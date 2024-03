Simona Ventura ripensa all’Isola: “Momento di forte sofferenza”

Ieri, domenica 17 marzo 2024, Simona Ventura è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Tra le varie rivelazioni che si è lasciata sfuggire ha parlato anche dell’Isola dei famosi, reality show che in passato ha condotto per anni. Fu al timone di ben otto edizioni, alla conduttrice ha detto che le ricorda molti momenti della sua vita, sia belli che brutti.

Simona Ventura è stata l’unica che dopo aver condotto il reality partecipò anche nei panni di concorrente, a detta sua è una cosa da pazzi. Ha spiegato di aver fatto parte del cast perché era curiosa di capire se alcune idee che si era fatta corrispondevano alla realtà, ma non è così. A detta sua dall’Italia parlavano delle storie d’amore nate in Honduras, ma in realtà lì si pensa solo al cibo.

L’amatissima conduttrice ha fatto poi sapere che quello per lei è stato un viaggio complesso e difficile. Per lei è stato un gesto di ribellione perché si era un po’ allontanata dalla gente, a detta sua si era un po’ imborghesita. Ha poi svelato: “Quello è stato un momento talmente forte di sofferenza per me che la gente si è avvicinata e mi ha voluto più bene”. Simona Ventura ha poi concluso dicendo che è stata un’esperienza che l’ha formata tanto.

