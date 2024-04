Antonella Fiordelisi, amicizia finita con Nikita: cosa è successo tra loro

Non è durata a lungo l’amicizia nata tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Le due sembravano molto unite nella casa più spiata d’Italia, dopo essere tornate alla ‘normalità’ però non sono più riuscite ad andare d’accordo. Cosa è successo tra loro? A spiegarlo è stata l’influencer salernitana durante la sua ospitata a Casa Chi.

Qualche mese fa si è parlato di frizioni tra le due ex gieffine, a quanto pare a causare il distacco sarebbe stato un messaggio. Antonella Fiordelisi ci ha tenuto a precisare che vuole ancora molto bene all’ex amica, le cose però dopo il reality non sono andate come sperava. A detta sua dal punto di vista caratteriale non c’è stata affinità non appena sono uscite dal programma, non si sono né trovate né capite. Tra le varie cose ha detto: “Se la nostra è un’amicizia chiusa? Sì, non ci siamo più sentite. Io le avevo mandato un messaggio qualche me e fa, ma lei non ha voluto più rispondere.”

Antonella Fiordelisi ha fatto sapere di essere molto autoironica, pensa però che a volte Nikita Pelizon non abbia percepito la sua ironia. Le due si sono ‘raffreddate’ dopo che le ha mandato un messaggio con un video divertente suo, in questo l’aveva taggato e le aveva scritto che sembrava pazza. L’ex gieffina ha continuato dicendo che la Pelizon si è offesa per quella battuta che le ha fatto e da quel momento non si sono più sentite.

