Belen sulle ‘corna’ di De Martino: perché in passato l’ha perdonato

Ospite di Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan, nella puntata andata in onda ieri 10 aprile, Belen Rodriguez è tornata a parlare dei tradimenti di Stefano De Martino e non solo. Al conduttore ha fatto sapere che dieci anni fa si sarebbe augurata altri figli perché Santiago era già nato e più o meno la vita che sta vivendo ma con meno ‘corna’.

La nota showgirl e conduttrice argentina ha fatto poi sapere che è una persona ottimista e che scorda. Ha poi aggiunto: “Io non ti perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Non mi rimangono legate al dito, mi arrabbio lì per lì e poi lascio andare.” È per questo motivo che in passato ha più volte perdonato i tradimenti di Stefano De Martino, questa volta però sembra che la loro storia d’amore sia giunta definitivamente al capolinea.

Belen Rodriguez ha poi lanciato una frecciatina all’ex marito facendo riferimento ad una battuta fatta da lui nei giorni scorsi sul matrimonio. Il conduttore ha infatti detto che non vale la pena sposarsi perché l’87% dei matrimonio fallisci e chi crede di far parte del 13% che rimane è presuntuoso. Lei dopo aver replicato con ironia ha fatto sapere che crede nei rapporti di lunga durata con sincerità e rispetto.

