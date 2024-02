Belen Rodriguez ed Elio al capolinea? Una fonte vicina a lui conferma

Da giorni non si fa che parlare della presunta rottura tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Fino a poco tempo fa sui social si mostravano più innamorati che mai, nell’ultimo periodo però i fan hanno notato che non si sono più mostrati insieme pubblicamente, dettaglio che ha alimentato le voci sulla crisi.

Stando a quanto ha rivelato nei giorni scorsi da Fabrizio Corona Lorenzoni per la showgirl argentina sarebbe stata solo una parentesi, già chiusa. L’ex re dei paparazzi non è però l’unico a sostenere che la loro relazione sia giunta già al capolinea. Nelle scorse ore anche Novella 2000 ha parlato della loro presunta rottura. Stando alla nota rivista sarebbe stata proprio una fonte molto vicina ad Elio Lorenzoni a confermare che i due si sono detto addio. I motivi al momento non sono noti, stando ai rumors però sembra che lui non abbia gradito che nell’ultimo periodo lei si sia esposta così tanto pubblicamente.

Se le voci della rottura sono vere Belen Rodriguez si ritrova a dover ricominciare di nuovo da capo. Eppure nella recente ospitata a Domenica In aveva ribadito che grazie a Lorenzoni ha ritrovato il sorriso e la serenità. Si era detta convinta di aver trovato finalmente l’uomo giusto e aveva rivelato che dopo il divorzio da De Martino desideravano convolare a nozze. Tra loro è davvero finita? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

