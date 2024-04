Malena parla del suo lavoro e dei suoi guadagni: le rivelazioni dell’attrice hard

Nei giorni scorsi Malena è stata ospite di Monica Setta a Storie Di Donne Al Bivio, dove ha parlato del suo lavoro come attrice a luci rosse e dei suoi guadagni. A detta sua il set è la parte in cui si percepisce meno denaro, i diritti non sono di loro proprietà ed è per questo che in confronto a registi e produttori sono solo ‘umili formiche’.

Alla conduttrice ha raccontato che quando lavora a Budapest di base fa una scena al giorno, tra preparazione intima e trucco però i set durano intere giornate. Qualche tempo fa aveva rivelato che per ogni scena guadagna circa 1.000 euro. Ad oggi però guadagna molto facendo ospitate, serate e televisione. Guadagna poi importanti cifre con OnlyFans. Lei stessa qualche tempo fa aveva rivelato che in un mese riesce a guadagnare anche 10.000€, durante il lockdown arrivò ad incassare ben 27.000€.

Malena ha parlato anche della sua sfera personale, spesso le sono stati attribuiti flirt con personaggi famosi come Fabrizio Corona, Mario Balotelli e altri ancora. A Monica Setta ha rivelato che non c’è stato nessun flirt con il noto calciatore, ha anche fatto sapere che lei non ama i ‘famosi’, preferisce infatti gli uomini semplici. Riferendosi a Corona ha invece detto: “È lui che lo ha detto, io non ho detto nulla! Io voglio essere ricordata per quello che faccio non per i miei flirt“.

