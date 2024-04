Edoardo Donnamaria, rivelazione shock a Forum: “Io con una escort”

A Forum, programma condotto da Barbara Palombelli, Edoardo Donnamaria si è lasciato sfuggire una rivelazione che ha spiazzato tutti. Nel commentare la storia di un ragazzo piuttosto geloso del passato sentimentale della fidanzata ha rivelato di non essere una persona gelosa. Ha poi raccontato di essere stato insieme ad una escort in passato.

L’ex gieffino ha fatto sapere che quando iniziò ad uscire con questa ragazza un’amica gli consigliò di lasciar perdere perché come lavoro faceva la escort. Lui in un primo momento era scioccato, però gli piaceva molto e non voleva che tra loro finisse per via del suo lavoro. Decise quindi di proseguire la frequentazione dicendosi che se c’era un sentimento magari le cose potevano cambiare, sarebbero potuti crescere insieme e cambiare.

Edoardo Donnamaria ha continuato dicendo che nel suo caso non è andata così, tra loro non è andata ma se fosse stato davvero geloso non avrebbe certo provato a capire se poteva nascere davvero un sentimento. A detta sua in linea generale ad un uomo non fa piacere stare con una donna che ha avuto centinaia di uomini e vale lo stesso anche per una donna. Ha poi aggiunto: “Però se c’è del sentimento certe cose passano in secondo piano. Se ami qualcuno devi provare a superare questi pensieri.” L’ex gieffino ha concluso dicendo che ovviamente lo sforzo si fa solo quando c’è un sentimento.

