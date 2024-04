Federico Fashion Style, aggressione omofoba: “È vergognoso”

Nei mesi scorsi Federico Fashion Style è finito spesso al centro del gossip per via della sua sfera personale. Dopo che il suo matrimonio è naufrago i rapporti con l’ex moglie non sono affatto sereni, in più occasioni si è lasciato andare a lunghi sfoghi social perché non riusciva a vedere la figlia a causa dei loro attriti. Dopo anni di smentite ha anche trovato il coraggio di fare coming out.

Ieri, proprio a causa del suo orientamento sessuale, si è reso protagonista di una vicenda davvero spiacevole. Cosa gli è successo? A raccontarlo è stato lui stessi tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram. Il noto parrucchiere dei vip ha fatto sapere di essere stato picchiato mentre era sul treno. È stato colpito con schiaffi e un pugno in faccia davanti a tutti.

Si è trattata di un’aggressione omofoba, chi lo ha colpito sul treno senza farsi alcuno scrupolo lo ha fatto perché non gradisce che sia gay. Visibilmente provato ha detto che nel 2024 è vergognoso che ancora succeda tutto questo. Ha poi concluso dicendo: “Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso“.

