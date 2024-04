Isola, Sonia Bruganelli contro Pietro Fanelli: “Le parole hanno un peso”

Sonia Bruganelli è sbottata contro Pietro Fanelli ieri sera all’Isola dei famosi, durante la messa in onda della quinta puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. Il motivo? Non ha affatto gradito il discorso che ha fatto per difendere Khady Gueye mentre si parlava del ‘cibo gate’.

Lei è una dei naufraghi accusati di aver rubato del cibo in Honduras ad uno dei cameramen. Di fronte ai rimproveri e alle critiche Fanelli ha detto che trovava la cosa esagerata. A detta sua se un morto di fame ruba un pugno di riso lo fa per un motivo, pensa che dovrebbe essere giustificato dal fatto che stava morendo di fame. Ha poi continuato dicendo che a lui fa ridere di più la gente che parla e che si diverte a guardare dei morti di fame per la fama. Non crede che bisogna condannare una persona perché ha rubato un pungo di riso e rivolgendosi alla conduttrice e agli opinionisti ha detto che dovevano vergognarsi.

Sentendo le parole del naufrago Sonia Bruganelli non è certo rimasta in silenzio. Chiaramente infastidita dal suo atteggiamento ha detto che le parole hanno un peso e non deve assolutamente permettersi di dire che devono vergognarsi. Ha poi concluso dicendo: “Io sono pagata per stare qui e tu invece sei pagato per stare lì dove ti trovi. Quindi adesso non fare quello che se ne lava le mani.”

LEGGI ANCHE -> Federico Massaro, ex gieffini lo hanno deluso: “Doppiogiochismo e finta amicizia”