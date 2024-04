Federico Massaro, ex gieffini lo hanno deluso: “Doppiogiochismo e finta amicizia”

Nella casa del Grande Fratello sono nati nuovi amore e speciali amicizie, Federico Massaro dopo il reality si è mostrato spesso insieme a Vittorio Menozzi e ha fatto sapere di essere rimasto in contatto con altri suoi ex compagni di avventura. Però c’è anche chi lo ha deluso, dopo essere tornato alla normalità infatti si è reso conto che alcuni ex gieffini non erano sinceri nella casa più spiata d’Italia.

L’ex gieffino ha preferito non fare i nomi delle persone che lo hanno deluso. Chiacchierando con i suoi follower ha però rivelato che alcuni hanno fatto doppiogiochismo, parlavano alla spalle, prendevano in giro e inventavano cose. A detta sua alcuni di loro erano finti, si trattava infatti di finte amicizie e mettendosi d’accordo con altre persone facevano molte dinamiche.

Federico Massaro ha continuato dicendo: “Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non il classico ‘buon compleanno e tanti auguri’.” L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ci ha tenuto però a precisare che la maggior parte degli ex gieffini lo hanno stupito positivamente, però c’erano anche persone false che lo hanno non poco deluso.

