Ardea, 45enne denuncia la ‘scomparsa’ della compagna: arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti

I fatti si sono svolti ad Ardea, comune in provincia di Roma, dove un uomo romeno di 45 anni si è presentato nella caserma dei Carabinieri per denunciare la scomparsa della compagna. La donna è una 54enne di origine italiana, da circa una settimana non tornava a casa e il compagno si è preoccupato.

Agli agenti ha raccontato che non era la prima volta che si allontanava da casa, solitamente però tornava dopo qualche giorno. I Carabinieri hanno scoperto che il 45enne inviava messaggi alla sorella della compagna per scusarsi e si sono insospettiti. I militari hanno quindi contattato la parente della donna ‘scomparsa’ chiedendole di presentarsi in caserma per capire cosa fosse successo davvero. È emerso che la 54enne era andata via di casa, rifugiandosi dalla sorella, in seguito all’ennesima lite violenta scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi.

Ai Carabinieri la vittima ha raccontato che da tempo subita i maltrattamenti da parte del compagno violento. L’uomo la perseguitava e in più occasioni l’ha aggredita fisicamente, ha anche abusato di lei sessualmente. Durante una delle liti più animate l’aveva colpita al volto con una bottiglia di vetro causandole gravi danni ad un occhio. Il 45enne è stato quindi arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico.

