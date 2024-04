Foligno, minaccia di sfregiare l’ex con l’acido: 19enne ai domiciliari

La vicenda si è svolta a Foligno e si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia se le forze dell’ordine non fossero intervenute. La vittima è una ragazza di 18 anni, la sua colpa? Solo quella di aver messo fine ad una breve relazione avuta con un suo compagno di classe, un ragazzo di 19 anni.

Lui però non ha preso affatto bene la rottura, non riusciva ad accettare che tra loro fosse finita e ha iniziato a perseguitarla. Dopo che si erano lasciati le inviava molti messaggi minatori e in più occasioni si è messo in contatto con lei anche tramite alcuni amici in comune. Col passare del tempo il suo atteggiamento era diventato sempre più aggressivo e pericolo, oltre ad insultarla le ha anche spuntato e l’ha minacciata di sfregiarla con l’acido. In altre occasioni ha minacciato anche i familiari della vittima.

Stanca di vivere nel terrore la 18enne si è rivolta alle forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato il suo incubo. In seguito alla segnalazione sono subito partite le indagini, il ragazzo è stato trovato dagli agenti nei pressi della scuola con una spranga di ferro. Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati, nei suoi confronti sono stati emessi gli arresti domiciliari.

