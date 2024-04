Beatrice Luzzi assente al compleanno di Vittorio: Menozzi parla del loro rapporto

Nella casa del Grande Fratello è nata una speciale amicizia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, nonostante ci sia stato qualche alto e basso tra loro. Dopo il reality il loro rapporto è cambiato? In molti hanno notato che lei non era presente alla festa organizzata dall’ex gieffino per il suo compleanno.

Intervistato da CoomingSoon lui ci ha tenuto a precisare che non c’è stato nessun allontanamento con l’attrice dopo il Grande Fratello. Riferendosi all’attrice ha detto che senza dubbio è stata una figura importante nel suo percorso e pensa che la cosa sia reciproca. Pensa che ad avvicinarli probabilmente sia stata l’affinità caratteriale, ma anche forti contrasti e il sapersi prendere in giro.

Il fatto che il loro rapporto sia stato alquanto criticato non gli importa. Il fatto di avere qualcosa di cui la maggior parte della gente non capisce a parer suo rende il tutto ancora più speciale. Ha poi aggiunto: “È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima”. Tra le varie cose Vittorio Menozzi ha poi rivelato che dopo il reality Beatrice Luzzi è tra le persone che sente più spesso.

