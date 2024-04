Mara Maionchi su Tiziano Ferro: “Non è obbligo avere della riconoscenza”

Mara Maionchi sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nel corso dell’ultima puntata che andrà in onda domani, martedì 30 aprile su Rai Due. Tante sono le interessanti rivelazioni che si è lasciata sfuggire, tra queste alcune riguardano anche Tiziano Ferro. Cosa ha detto? Quando la conduttrice le ha chiesto se conoscerla è stata una fortuna ha detto che per qualcuno lo è stata, altri però non lo hanno capito.

Tra coloro che non l’hanno capito ha fatto il nome del cantante, a detta sua non ha pensato che sia lei che il marito lo hanno aiutato ad essere quello che in parte è. Ha poi aggiunto: “Ma questo non è importante: non è obbligo avere della riconoscenza”. Tra le varie cose ha parlato anche del conflittuale rapporto che aveva con la madre, la donna non era presente quando si è sposata perché diceva che i matrimoni le facevano tristezza.

Mara Maionchi ha fatto sapere che la madre era una donna strana, non era affettuosa però è stata forte. Il fatto che fosse così le ha fatto sentire delle mancanze, l’ha sollecitata tutta la vita a manifestarle affetto ma non ce l’aveva. Col tempo ha capito che ognuno è com’è.

LEGGI ANCHE -> Massimiliano Varrese si candida per l’Isola dei famosi: cosa farebbe in Honduras