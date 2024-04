Massimiliano Varrese si candida per l’Isola dei famosi: cosa farebbe in Honduras

Massimiliano Varrese è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’attore è riuscito ad arrivare in finale e il suo percorso è stato spesso chiacchierato per via dei suoi modi di fare e per i battibecchi nati soprattutto con Beatrice Luzzi

Da circa un mese è tornato alla normalità e si sta dedicando a nuovi progetti professionali, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram ha anche ammesso che gli piacerebbe partecipare ad un altro reality. Quale? L’Isola dei famosi. Quindi, nonostante sia rimasto quasi sette mesi nella casa più spiata d’Italia l’ex gieffino sarebbe già pronto a sbarcare in Honduras. Lui stesso ha rivelato: “A Mi piacerebbe tanto partecipare e l’ho sempre detto. Cosa farei? Potrei stare bene, anche perché lì starei in contatto con la natura.”

Massimiliano Varrese ha continuato dicendo che per lui sarebbe molto più facile del Grande Fratello e in caso di battibecchi con gli altri naufraghi potrebbe starsene per conto suo per risolvere la situazione. La produzione dell’Isola dei famosi prenderà in considerazione la sua candidatura? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

