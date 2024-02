Duro sfogo di Massimiliano Varrese al GF: “Mi ha sputato addosso cattiverie”

Massimiliano Varrese si è infastidito non poco durante la 40esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5. Dopo la puntata infatti si è lasciato andare ad un duro sfogo contro una delle sue compagne d’avventura che l’ha accusato di aver sempre finto e giocato anche con lei.

Di chi si tratta? Di Letizia Petris, i due nei giorni scorsi si sono scontrati nella casa più spiata d’Italia e lei non ha preso bene il fatto che lui l’abbia nominata. Finita la diretta il gieffino parlando con Giuseppe Garibaldi ha detto che per due giorni ha provato ad avere un confronto con la gieffina, ma lei non ha voluto. A detta sua anche per lei ha incassato insulti e accuse, pensa che sia una bambina viziata che deve ancora crescere.

Massimiliano Varrese ha continuato dicendo di aver preso le peggiori cattiverie solo per aver espresso il suo pensiero sul gruppo dei giovani. Visibilmente infastidito ha aggiunto: “Lei è cattiva e falsa! Mi ha fatto passare male davanti l’Italia intera facendomi buttare me**a addosso”. L’attore ha poi concluso dicendo che la Petris gli ha sputato addosso cattiverie e per lui è una delusione enorme.

