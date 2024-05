Fabrizio Corona ha fatto infuriare Bonolis: l’ex paparazzo svela il motivo

Fabrizio Corona si è lasciato sfuggire inedite rivelazioni ospite a Mondocash Podcast, tra le varie cose ha raccontato di aver fatto arrabbiare non poco Paolo Bonolis molti anni fa. Il motivo? Il noto conduttore lo aveva chiamato per partecipare ad una puntata di Ciao Darwin nei panni di capitano vip di una delle due squadre.

L’ex re dei paparazzi aveva accettato di fare l’ospitata e avevano concordato tutto. Il programma gli aveva pagato anche l’aereo e l’albergo ma mentre lo stavano aspettando durante la diretta lui cambiò idea e chiese all’autista di riportarlo all’aeroporto perché voleva tornare a Milano. Il motivo? Perché in quel momento gli andava di fare così.

Fabrizio Corona ha fatto sapere che quelli della trasmissione iniziarono a chiamarlo più volte, fu la prima volta nella storia di Ciao Darwin che in puntata non c’era uno dei due ospiti vip. L’ex paparazzo ha raccontato che riferendosi a lui su tutte le furie Paolo Bonolis aprì la puntata dicendo di non chiamare più un ‘essere come quello perché è un cafone e un gran maleducato. Disse poi che al suo posto ci sarebbe stata una persona del pubblico. Corona ha poi concluso dicendo: “Tutto questo in diretta su Canale 5, Ciao Darwin faceva il 32% di share con più di 7 milioni di telespettatori”.

