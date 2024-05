Anita Olivieri sull’amicizia finita con Garibaldi: “No words, c’è stato un condizionamento”

Nei giorni scorsi Giuseppe Garibaldi ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Anita Olivieri e senza giri di parole ha rivelato che la loro amicizia per lui è un capitolo chiuso. Nella casa più spiata d’Italia era nata una bella amicizia tra loro, le cose però sono cambiate non appena sono tornati alla ‘normale’ quotidianità.

In un’intervista rilasciata a RDS Next l’ex gieffina ha commentato ciò che ha detto Garibaldi e ha fatto sapere quale potrebbe essere il motivo del loro allontanamento. Queste le sue parole: “No words, non so cosa dire su Giuseppe. Io lo sentivo quando siamo usciti, evidentemente non conveniva dirlo.” Ha poi continuato dicendo che accetta le sue condizioni e naturalmente lui farà i conti con le conseguenze che ne deriveranno. Anita Olivieri continua a pensare che Giuseppe Garibaldi sia una persona bravissima e umilissima e crede che ci sia stato un condizionamento. Da parte di chi? Da Beatrice o forse dalla pressione dei Luzzers.

Come ha reagito l’ex gieffino alle parole della Olivieri? Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram ha lanciato una frecciatina all’ex amica. Giuseppe Garibaldi si è limitato a dire che il migliore fra gli uomini è colui che arrossisce quando lo lodi e sta in silenzio quando lo denigri.

LEGGI ANCHE -> Giuseppe Garibaldi vuole riconquistare Beatrice: “Anita? È un capitolo chiuso”