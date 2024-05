Greta e Valentina litigano all’Isola dei famosi: c’entra la coreografia di Peron

Dopo i tanti ritiri che stanno caratterizzando l’attuale edizione dell’Isola dei famosi nelle scorse ore è scoppiata anche una lite in Honduras, a scontrarsi sono state Greta Zuccarello e Valentina Vezzali. Il motivo? C’entra la coreografia che Samuel Peron deve insegnare ad una naufraga, Alvina Verecondi Scortecci, come prova settimanale.

Se la naufraga eseguirà correttamente la coreografi nel corso della prossima puntata dell‘Isola dei famosi tutto il gruppo riceverà un premio. Non appena Valentina Vezzali ha saputo della coreografia ha chiesto a Samuel Peron se poteva assistere, ma ha ricevuto un ‘no’ come risposta. I due hanno partecipato insieme a Ballando con le stelle due anni fa, la naufraga c’è rimasta male di fronte al rifiuto del ballerino. Dopo averle negato di assistere però il naufrago ha chiesto a Greta e Matilde di visionare il balletto, a quel punto la Vezzali si è chiesta se la regola valesse per tutti ma la Zuccarello l’ha accusata di essere una bambina.

Visibilmente infastidita Valentina Vezzali ha chiesto a Greta Zuccarello di abbassare i toni e ha fatto sapere che aveva solamente chiesto a Peron di poter vedere la coreografia. A detta sua se questa deve essere una sorpresa dovrebbe esserlo per tutti altrimenti tutti dovrebbero poter assistere alla lezione. Ha poi aggiunto: “Peron mi ha detto di no perché sostiene che io avrei parlato, ma io sarei semplicemente rimasta muta a vedere.” La naUfraga ha concluso dicendo che a quanto pare per il ballerino non valgono tutti allo stesso modo.

L’atteggiamento della Vezzali ha infastidito non poco Greta, parlando di lei ha infatti ribadito che si comporta come una bambina, che litiga per nulla e che non la sopporta più.

LEGGI ANCHE -> Anita Olivieri sull’amicizia finita con Garibaldi: “No words, c’è stato un condizionamento”