Como, fermato per un controllo aggredisce gli agenti: 34enne in manette

È successo nella mattinata di oggi, lunedì 13 maggio 2024 a Como, un uomo di origine nigeriana fermato per un controllo è andato su tutte le furie e ha aggredito le forze dell’ordine. Tutto è iniziato quando un dipendente dell’autosilo Valduce di via Dante, un parcheggio multipiano, ha allarmato le forze dell’ordine per segnalare che un uomo si era chiuso in bagno ed era infuriato.

Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda a Como, quando sono arrivati l’uomo era già uscito dal bagno ed era andato via. Lo hanno rintracciato poco dopo nelle vicinanze del noto parcheggio e non ha reagito affatto bene alla vista degli agenti. Nel momento in cui hanno cercato di identificarlo lui in preda all’ira si è scagliato contro di loro colpendoli con violenti calci e pugni. Due dei poliziotti sono finiti a terra e hanno riportato abrasione sulle braccia e sulle gambe. Dopo una colluttazione sono riusciti a bloccarlo e lo hanno portato in questura per identificarlo, era già noto alle forze dell’ordine per aver importunato in passato alcune persone.

Irregolare e senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il 34enne è stato arrestato. Dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

