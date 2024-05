Bergamo, accoltella la compagna in auto dopo una lite: arrestato 36enne

Sfiorata la tragedia nella mattinata di ieri domenica 12 maggio 2024, i fatti sono avvenuti tra Casnigo e Leffe, in provincia di Bergamo. La vittima è una giovane donna di 24 anni di origine ucraina, ad aggredirla con violenza è stato il fidanzato, un uomo di 36 anni di origine rumena già noto alle forze dell’ordine.

Dopo una lite scoppiata tra i due conviventi mentre erano in auto l’uomo su tutte le furie si è scagliato con violenza contro la compagna, colpendola ripetute volte con un coltello. La vittima è riuscita a scappare e ha allarmato le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente sul posto. Insieme ai Carabinieri sono intervenuti anche i sanitari del 118, la 24enne è stata trovata in una pozza del suo sangue. A causa delle coltellate le sue condizioni di salute sono gravi, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita.

Gli agenti hanno rintracciato l’aggressore poco distante dal luogo in cui si è scolta l’aggressione. Alla vista dei Carabinieri non ha opposto resistenza ed è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Bergamo. Dal momento che aveva portato con sé il coltello non si esclude la premeditazione, saranno però le indagini a fare chiarezza sulla vicenda.

