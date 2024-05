Latina, accoltella la moglie poi tenta il suicidio: coppia di anziani in condizioni gravissime

La tragica vicenda risale a qualche giorno fa, con esattezza i fatti sono avvenuti all’interno di un’abitazione situata tra Latina e Sermoneta nella serata di venerdì 10 maggio 2024. Le vittime sono l’88enne Franco Mari e la moglie Poldina Pontesilli di 75 anni, l’aggressione è scaturita in seguito ad un acceso litigio scoppiato tra le mura domestiche per futili motivi.

In preda alla furia l’uomo ha impugnato un coltello e si è scagliato con brutale violenza contro la moglie, colpendola almeno sei volte. Spaventata e ferita lei ha finto di essere morta e questo le ha salvato la vita, il marito infatti credendola morta ha rivolto l’arma contro di sé e ha tentato di togliersi la vita. Dopo aver ripreso conoscenza è stata la 75enne a telefonare al figlio per chiedere aiuto, in seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul posto, un’abitazione situata tra Latina e Sermoneta.

Giunti sul posto i sanitari hanno trovato marito e moglie in una pozza di sangue, con l’elisoccorso sono strati trasportati d’urgenza in due diversi ospedali di Roma, il Gemelli e il San Camillo. Entrambi sono in gravi condizioni, intanto le forze dell’ordine continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

LEGGI ANCHE -> Noto, muore bimba di 10 mesi: avrebbe ingerito candeggina