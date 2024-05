Andreas Muller, sfogo social contro gli haters: “Cattiveria senza senso”

Nelle scorse ore Andreas Muller si è lasciato ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, il motivo? Perché per l’ennesima volta un utente si è scagliato duramente non solo contro di lui ma anche contro la sua compagna, Veronica Peparini. Secondo l’hater sono ridicoli perché lei ha quasi 60 anni ed è ormai sull’orlo del tramonto mentre lui è un ‘gay represso’ e a Roma lo sanno tutti.

L’utente pensa che si siano inventati la loro finta relazione e hanno anche fatto un figlio per guadagnare con le ospitate televisive, soprattutto quelle di Mediaset. Li ha definiti la coppia più fake d’Italia perché stanno insieme solo per gossip. Lui ha mostrato il commento ricevuto tramite le sue Instagram stories e ha fatto una proposta a Le Iene, quella di trovare questo leone da tastiera per vedere se ha il coraggio di ripetere le stesse cose anche in faccia.

Andreas Muller ha fatto poi alcune riflessioni in merito all’odio che le persone dimostrano sui social. Li ha invitati a riflettere sul fatto che possono ferire moltissime persone con i loro cattivi commenti perché dietro ai telefoni ci sono spesso adolescenti, persone che soffrono di bassa autostima, vittime di bullismo, chi soffre di solitudine e molto altro ancora. Tra le varie ha poi detto: “Ognuno con una storia diversa, con le proprie insicurezze e voi senza farvi il minimo scrupolo sfogate tutta la vostra cattiveria senza senso e senza informazioni reali su chiunque vogliate.”

LEGGI ANCHE -> Ida Platano dopo UeD: “Viaggio terminato diversamente da come immaginavo”