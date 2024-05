Maria De Filippi, ex collaboratrice svela: “È una grande lavoratrice e perfezionista”

Nel corso della sua lunga carriera Maria De Filippi ha conquistato un successo dietro l’altro, l’ultima edizione di Amici ha ottenuto ascolti da record, un risultato che ha spinto Pier Silvio Berlusconi a complimentarsi pubblicamente con lei. Tante sono le persone che in questi anni hanno fatto parte della sua squadra e hanno speso sempre parole speciali e piene di ammirazione per lei.

Fino al 2020 anche Vanessa Collini Sermoneta ha fatto parte del suo team, ricoprendo i panni di autrice sia a Uomini e Donne che a Temptation Island. Di recente ha anche scritto un libro dedicato all’amatissima conduttrice intitolato ‘Figli di Maria’. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv l’ex collaboratrice, che ha lavorato al fianco della De Filippi per ben 27 anni, ha rivelato com’è Maria. Tra le varie cose ha detto: “È sempre attenta a ogni piccolo dettaglio, è una grande lavoratrice e perfezionista“.

Vanessa Collini Sermoneta ha fatto poi sapere che lontano dalle telecamere Maria De Filippi è una donna semplice, con ritmi di vita ordinari. Ha poi rivelato di aver scritto il libro sulla conduttrice come segno di ringraziamento per tutto quello che è riuscita a fare grazie a lei, non solo in ambito professionale ma anche personale, a detta sua hanno condiviso anche molti momenti privati.

