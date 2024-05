Fabrizio Corona diventa papà a 50 anni: la compagna Sara è incinta

Da sempre lancia scoop e indiscrezioni sui personaggi noti del mondo dello spettacolo, questa volta però è finito proprio lui al centro del gossip con una splendida novità, Fabrizio Corona diventerà di nuovo padre. In passato ha già provato la gioia della paternità, il figlio Carlos è nato dalla sua passata storia d’amore con Nina Moric, a distanza di di oltre vent’anni avrà un altro figlio.

È stato lui stesso ad annunciare che la compagna Sara Barbieri è incinta, in un’intervista concessa al settimanale Chi ha fatto sapere che ci pensavano da un anno e sono entrambi pazzi di gioia. Ha poi aggiunto: “Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità.” La loro storia d’amore è iniziata da circa tre anni e si mostrano sempre molto complici e innamorati. All’inizio la relazione ha attirato non poche critiche e polemiche per via della notevole differenza d’età, la compagna ha 24 anni.

Qualche tempo fa si era parlato di una loro presunta crisi sentimentale, non è chiaro cosa fosse successo tra loro ma sono riusciti a lasciarsi il delicato periodo alle spalle. Tra qualche mese diventeranno genitori e sono molto felici, Fabrizio Corona solo pochi giorni fa aveva dedicato parole speciali alla fidanzata in occasione del suo compleanno.

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Corona ha fatto infuriare Bonolis: l’ex paparazzo svela il motivo