Giovanni Angiolini su Michelle Hunziker: “La relazione può finire, ma…”

Nel 2022 Giovanni Angiolini ha avuto una breve relazione con Michelle Hunziker e il loro flirt di certo non passò inosservato. Lei aveva da poco ufficializzato la fine del suo matrimonio con l’ex marito Tomaso Trussardi ed era sempre circondata dai paparazzi, pronta a beccarla con un nuovo amore. Furono diversi gli scatti pubblicati sulle varie riviste di gossip, sembravano innamoratissimi ma dopo qualche mese si sono detti addio.

Ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione televisiva Ciao Maschio il chirurgo è tornato a parlare della sua passata storia d’amore con Michelle Hunziker. Alla conduttrice ha detto che si sono frequentati in un momento in cui entrambi stavano vivendo un periodo difficile, però si sono fatti del bene. Ci ha tenuto a precisare che le vorrà sempre bene, pensa che sia una donna brava e di cuore. Ha poi aggiunto: “L’amore è finito? Le storie hanno una durata. Però porti dentro il bello, tutto ciò di buono che c’è stato, compreso il rispetto.”

Giovanni Angiolini pensa che l’amore non è un sentimento che ha un inizio e una fine, ma continua. A parer suo la relazione può finire ma il sentimento no e quelli veri durano per tutta la vita. Quello con la Hunziker è stato un vero amore? A questa domanda ha risposto dicendo che sono stati benissimo.

