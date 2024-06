Aras Senol sorprende tutti all’Isola dei famosi: “Così si è giocato la finale”

Manca pochissimo alla finale dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5, tra i finalisti anche Aras Senol. Il naufrago si è detto molto felice del traguardo raggiunto, non credeva che sarebbe arrivato fino alla fine e per lui è una cosa incredibile. Ieri sera durante la semifinale ha preso una decisione che ha sorpreso tutti.

Cosa è successo? Alla conduttrice aveva detto che sull’Isola considera due dei suoi compagni di avventura come fratelli, aveva infatti detto che non aveva motivo di nominarli. In un primo momento ha fatto quindi in nome di Alvina, quando però ha scoperto che avrebbe dovuto fare due nomi è apparso in difficoltà. Dopo aver riflettuto per qualche istante ha poi deciso di nominare Edoardo Franco, proprio uno dei naufraghi che aveva detto di considerare un ‘fratello’.

Come ha giustificato la sua scelta? Ha detto che lo reputa molto forte e che quindi ce la farà a prescindere dalla nomination. La sua decisione ha spiazzato tutti, Luxuria non ha nascosto il suo stupore, gli ha infatti chiesto se davvero preferiva nominare lui rispetto ad Edoardo Stoppa. Non appena è stato chiuso il collegamento con i naufragi anche Sonia Bruganelli ha commentato la nomination di Aras Senol, pensa che il suo sia stato un passo falso. Tra le varie cose ha detto: “Ok, così si è giocato la finale. Secondo me lui con questa cosa si è fatto un’autorete pazzesca, è un passo falso“.

LEGGI ANCHE -> Isola, Matilde Brandi infrange il regolamento: naufraghi puniti