Pier Silvio Berlusconi asfalta l’Isola dei famosi: “Non mi ha soddisfatto, cast sbagliato”

A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi, in onda stasera su Canale 5, Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua in merito alla 18esima edizione del reality. A detta sua non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile e non era d’accordo sul fatti di non far vedere tutto. Con le sue parole probabilmente si riferiva alla vicenda di Francesco Benigno.

L’amministratore delegato di Mediaset ha continuato dicendo che il lavoro che è stato fatto non lo soddisfa, a differenza di quello che è stato fatto al Grande Fratello che invece lo ha soddisfatto. Da L’Isola si sarebbe aspettato delle storie più profonde da raccontare, alla base del reality c’è la fame e la sopravvivenza ma crede che questo sia mancato. Ha poi aggiunto: “Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati, è stato sbagliato il cast”.

Per quanto riguarda invece la sua scelta di affidare la conduzione del reality a Vladimir Luxuria non ha avuto alcun ripensamento. Pier Silvio Berlusconi ha infatti detto che è una scelta che rifarebbe perché la nota conduttrice si è impegnata moltissimo.

