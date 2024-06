Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati: accuse e repliche sui social

A circa tre mesi dall’inizio della loro relazione Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono detti addio, si erano conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Dopo il reality sembravano molto uniti, la rottura è arrivata all’improvviso e ha lasciato i loro fan senza parole.

Ad annunciare la fine del loro amore è stato l’ex gieffino tramite le sue Instagram stories, dove ha chiaramente lasciato intendere che l’ex fidanzata l’ha tradito. Tra le varie cose ha fatto sapere che un tradimento può essere perdonato se si ha il coraggio e la lealtà di ammettere tutto. Ha poi continuato dicendo che una relazione non può essere costruita su fondamenta fatte di bugie, superficialità, scappatelle e mancanza di rispetto. Qualche ora dopo Sergio D’Ottavi ha rotto di nuovo il silenzio sui social e ha fatto sapere che gli dispiace se le sue rivelazioni possono ledere l’immagine di Greta Rossetti. Ha poi aggiunto: “Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico“.

Anche Greta Rossetti ha commentato detto la sua dopo le rivelazioni dell’ex fidanzato. Tramite le sue storie di Instagram ha fatto sapere che preferisce tenere per sé al momento le motivazione che hanno causato la fine della sua storia d’amore con Sergio D’Ottavi. Ci ha tenuto però a precisare che non ha tradito nessuno e mai lo farebbe.

