Enrico Papi, baci passionali a Formentera: lei non è la moglie

Lo scorso anno Enrico Papi ha festeggiato le nozze d’argento con la moglie Raffaella Schifino, nei giorni scorsi è stato però pizzicato a Formentera in compagnia di un’altra donna. I due al mare si godono un po’ di vacanza, tra relax e baci molto passionali, lei è un volto noto del mondo dello spettacolo.

Si tratta di Claudia Motta, vincitrice nel 2021 di Miss Mondo Italia nel 2021, nota anche per aver preso parte ad altri programmi come Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi, Tiki Taka, l’Isola dei famosi e altri ancora. I due si sono conosciuti un anno fa proprio grazie all’Isola de famosi, a paparazzarli in atteggiamenti intimi è stato il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola da oggi, mercoledì 19 giugno.

C’è chi è rimasto sorpreso vedendolo tra le braccia di una donna che non è la moglie, in molto però ricorderanno sicuramente ciò che ha detto l’anno scorso in occasione delle nozze d’argento con la Schifino. Enrico Papi oltre a rivelare di essere fluido aveva chiaramente detto che non crede nella monogamia. Tra le varie cose aveva detto: “Negli equilibri di coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. Il tradimento è sopravvalutato.”

