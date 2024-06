Cagliari, 77enne uccide la moglie dopo una lite: “Mi ha riso in faccia”, arrestato

Ennesimo femminicidio sconvolge la popolazione, i fatti sono avvenuti nella serata di ieri 20 giugno a Cagliari, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere di San Michele in via. La vittima è una donna di 59 anni, Ignazia Tumatis, ad ucciderla è stato il marito 77enne, Luciano Hellies. Intorno alle 23 è scoppiata una furiosa lite tra marito e moglie per futili motivi, in preda all’ira l’uomo ha impugnato un coltello da cucina e ha più volte colpito la vittima alla schiena.

Ad allarmare i soccorsi sono state le figlie della coppia, quando si sono recata a casa dei genitori hanno trovato la madre a terra in una pozza del suo sangue. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri sera a Cagliari. Giunti sul posto il 77enne era sotto shock, queste sono le uniche parole che ha pronunciato: “Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più“.

Si è rivelato del tutto inutile l’intervento dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della 59enne, al loro arrivo infatti la donna era già morta. La Polizia indaga per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. Il marito della vittima è stato arrestato, dovrà rispondere del reato di omicidio volontario.

