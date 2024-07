Elisabetta Gregoraci sbotta su Ig: “Trattate come delle bestie, che vergogna”

Elisabetta Gregoraci ha trascorso qualche giorno di relax e vacanza in terra sarda e quando è arrivato il momento di tornare a casa ha dovuto fare i conti con una disavventura in aeroporto. Cosa le è successo? Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi seguaci che il suo volo Easy Jet aveva un ritardo di ben quattro ore.

Poco dopo si è sfogata duramente contro la compagnia aerea dicendo che dovevano vergognarsi. A parer suo viaggiare è sempre più complicato, ha poi fatto sapere che era in aeroporto dalle dieci del mattino e sarebbe dovuta essere già a casa, a causa del ritardo però era ancora in aeroporto. Visibilmente infastidita ha poi aggiunto: “La cosa grave non è solo l’accumulato ritardo, ma le persone trattate come delle bestie. Come mai? Qui non ci sono stati annunci, nemmeno mezzo avviso.”

Lo sfogo di Elisabetta Gregoraci non è ancora finito, ai suoi tantissimi fan ha infatti raccontato che dopo averli fatti imbarcare li hanno bloccati per fare un improvviso cambio di equipaggio. Lei e gli altri passeggeri sono quindi rimasti in attesa, senza potersi né sedere né prendere un po’ d’acqua.

