Soleil Sorge e Cristiano Iovino hanno avuto un flirt? Lei svela la verità

Nei mesi scorsi si era parlato a lungo di un presunto flirt tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino, tra loro c’è stata davvero una frequentazione? A distanza di qualche mese è stata l’ex gieffina a fare chiarezza in merito al loro rapporto durante la sua ospitata nel podcast Mondo Cash.

Negli ultimi tempi il personal trainer è finito spesso al centro del gossip, non solo per il presunto flirt con Ilary Blasi ma anche per la rissa in cui stando ai rumors era coinvolto anche Fedez. In merito alla sua sfera sentimentale la nota influencer ha fatto sapere che fino allo scorso agosto lei aveva un compagno, la loro relazione è durata due anni prima di giungere al capolinea, oggi è felicemente single. La sua ultima storia non è stata mediatica, in pochi erano a conoscenza della sua relazione perché hanno preferito viverla con naturalezza. L’ex fidanzato non aveva nemmeno i social.

Soleil Sorge ha poi svelato che lei e Cristiano Iovino sono molto amici, ma non c’è stato nulla a livello sentimentale, i rumors che circolavano erano quindi fake news. L’ex gieffina ha poi concluso dicendo: “Tra di noi non c’era una relazione, o meglio, magari abbiamo giocato un po’ a flirtare, ma in amicizia.“

