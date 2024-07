Casandrino, afferra un coltello e minaccia la madre per soldi: 42enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a Casandrino, comune della città di Napoli, dove un uomo di 42 anni si è scagliato con violenza contro l’anziana madre. Il motivo? Una furiosa lite scoppiata tra loro tra le mura domestiche, questa però ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Com’era già accaduto molte altre volte l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva chiesto alla madre dei soldi e non ha reagito affatto bene di fronte al suo rifiuto. Infatti, quando la donna non ha assecondato la sua richiesta di denaro è andato su tutte le furie, i soldi gli servivano per acquistare la droga. Fuori di sé dagli insulti è presto passato alle minacce e dopo aver afferrato un coltello da cucina ha tentato di colpire la donna.

Fortunatamente, prima che potesse ferirla, la vittima è riuscita a scappare di casa e si è rifugiata dai vicini. Lì ha allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto, a Casandrino. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato il 42enne in evidente stato di agitazione e lo hanno subito bloccato. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni, rapina e tentata estorsione.

