Frascati, maltratta il padre e tenta di derubarlo: voleva i soldi per la droga

I fatti si sono svolti all’interno di un appartamento situato a Frascati, comune della città di Roma, dove un uomo di 38 anni si è scagliato con violenza contro il padre, un uomo di 65 anni. Tra i due è scoppiata un’accesa discussione tra le mura domestiche che è presto degenerata. Il figlio della vittima, già noto alle forze dell’ordine, lo ha maltratto e ha tentato di derubarlo.

Il 38enne ha infatti provato a rubargli il portafoglio perché si era rifiutato di assecondare l’ennesima richiesta di denaro, i soldi gli servivano per acquistare la droga. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda, a Frascati. Giunto sul posto i Carabinieri hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica e lo hanno subito bloccato. Questa non era la prima volta che aggrediva i familiari per soldi, in passato però non lo avevano mai denunciato.

Stanco di subire i maltrattamenti del figlio il 65enne lo ha denunciato, fortunatamente però non ha riportato ferite in seguito all’aggressione. Il 38enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti contro familiari e tentata rapina. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.

